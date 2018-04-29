Окупанти продовжують укомплектовувати свої ряди найманцями з Росії - ГУР

За даними розвідки, найманцям обіцяють грошову винагороду та звільнення від кримінальних проваджень.

Окупанти продовжують укомплектовувати свої лави найманцями з РФ, їм обіцяють грошову винагороду та звільнення від кримінальних проваджень.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Максим Праута.

«За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російсько-окупаційне командування продовжує комплектування з’єднань та частин так званих 1-го та 2-го армійських корпусів найманцями – громадянами РФ». – сказав він.

За його словами, це пов’язано з попередніми невдалими спробами покриття некомплекту особового складу за рахунок населення тимчасово окупованих територій сходу України.

«Зокрема, встановлений факти прибуття до одного з мотострілецьких підрозділів 1-го АК чергової партії російських найманців. При цьому основними мотиваційними чинниками для них є обіцяні російським окупаційним командуванням грошова винагорода та звільнення від кримінальних проваджень за скоєні на території РФ злочини», - додав Праута.