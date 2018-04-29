День у зоні АТО: бойовики із забороненої артилерії обстріляли військових на Луганщині

З початку доби бойовики 13 раз обстріляли опорні пункти сил АТО.

З початку доби бойовики 13 разів обстріляли опорні пункти сил АТО. Читайте такожНа Донеччині вибухнув прихований арсенал окупантів - загинули двоє бойовиків Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Зокрема, на Луганському напрямку, із забороненої 122 мм артилерії противник вів вогонь по укріпленнях ЗСУ поблизу населеного пункту Причепилівка. «На Донецькому напрямку з підствольних гранатометів та стрілецької зброї бойовики двічі обстріляли оборонців Водяного та Авдіївки. Крім цього, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї агресор відкривав вогонь по захисниках Красногорівки і Шахти «Бутівка». Також стрілецьку зброю окупанти застосували в районі Мар’їнки та Широкиного», - йдеться у повідомленні. За даними штабу, внаслідок ворожого вогню жоден український воїн не постраждав.

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