У МінТОТ вважають, що операція Об’єднаних сил на Донбасі буде ефективнішою за АТО

У зв’язку зі зміною АТО на ООС для місцевого населення нічого суттєво не зміниться, хоча можуть бути введені певні обмеження.

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак вважає, що операція Об’єднаних сил на Донбасі буде ефективнішою за Антитерористичну операцію.

Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

Він висловив переконання, що операція Об’єднаних сил обов’язково буде ефективнішою за АТО. «Хоча б тому, що ЗСУ будуть напряму керуватися військовими без Антитерористичного центру, що інколи викликало деякі непорозуміння», - пояснив Гримчак.

«Сьогодні військові стоять на лінії зіткнення, військовим підпорядковані всі ті збройні формування України, які розташовані на другій та третій лінії оборони і в тилу. Я думаю, що координація буде кращою та ефективнішою», - наголосив він.

За словами Гримчака, згідно з українським законодавством АТО очолює і проводить Антитерористичний центр при СБУ. «Так і було з 2014 року, але за цей час відбулося багато кардинальних змін з приводу того, що на сьогодні головний тягар несуть на своїх плечах ЗСУ, і будь-які розпорядження треба було погоджувати або отримувати з Антитерористичного центру, що викликало не таку швидку реакцію, як нам хотілося. Сьогодні цього не буде, сьогодні військові підпорядковані військовому генералу і штабу ООС», - зауважив він.

За словами Гримчака, у зв’язку зі зміною АТО на ООС для місцевого населення нічого суттєво не зміниться, хоча можуть бути введені певні обмеження. «Частково вони (місцеве населення – УНІАН) відчують, оскільки сьогодні, згідно із законом (про деокупацію Донбасу – УНІАН), керівництво Об’єднаних сил може вводити деякі обмеження з пересування, може вводити обмеження на інформацію, може вводити комендантську годину і таке інше. Хоча за великим рахунком для населення нічого сильно не зміниться», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, Антитерористична операція на сході України сьогодні, 30 квітня, буде змінена на операцію Об'єднаних сил.

Верховна Рада 18 січня ухвалила закон «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях».

Серед іншого, законом передбачено, що керівництво силами та засобами Збройних сил України, інших військових формувань, МВС, Нацполіції, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, що залучаються до вжиття заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ безпосередньо у Донецькій та Луганській областях, здійснює командувач об’єднаних сил, який призначається президентом за поданням начальника Генерального штабу – головнокомандувача Збройних сил.

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Відповідно до закону, командувач об’єднаних сил реалізує свої повноваження через Об’єднаний оперативний штаб ЗСУ.

У березні президент України Петро Порошенко призначив на посаду командувача Об’єднаних сил заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва. Він заявив, що АТО триватиме до виходу указу президента про оголошення початку операції Об’єднаних сил.

13 квітня Порошенко заявив, що АТО буде замінено операцією Об'єднаних сил 30 квітня.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов зазначав, що зміна формату АТО на операцію Об'єднаних сил на Донбасі має на меті прискорення завершення конфлікту.

За словами Наєва, першочерговим завданням операції Об’єднаних сил буде припинення безкарних обстрілів окупантами українських позицій і загибелі українських солдатів та мирних громадян на Донбасі. Він зазначав, що військовому командуванню на час проведення операції Об'єднаних сил передано дуже вагомі повноваження, одночасно з цим на них покладено величезну відповідальність. Наєв наголосив, що на будь-які провокації Об'єднані сили уповноважені давати жорстку відповідь, аж до знищення атакуючих підрозділів противника.

Планується, що командування Об'єднаного оперативного штабу з 30 квітня запровадить особливий порядок у Донецькій та Луганській областях. Зокрема, на всій території Донецької та Луганської областей буде введено особливий порядок пропуску, розділений на три зони: «зелена» — де доступ необмежений, «жовта» — перебування за наявності документів (у цій зоні проводиться огляд речей та транспорту) та «червона» — перебування осіб тимчасово обмежено або заборонено.