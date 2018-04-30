За час проведення АТО на Донбасі загинули 24 співробітники СБУ

СБУ запобігла десяткам терористичних актів проти мирного населення.

За чотири роки проведення Антитерористичної операції на Донбасі загинули 24 співробітники Служби безпеки України.

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Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

«За чотири роки Антитерористичної операції Служба втратила 24 своїх співробітників, але запобігла десяткам терористичних актів проти мирного населення, набула досвіду успішної протидії розвідувально-підривній діяльності російських спецслужб, зібрала беззаперечні докази для міжнародної спільноти щодо військової агресії Росії на території України», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 18 січня ухвалила закон «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях». Серед іншого, законом передбачено, що керівництво силами та засобами Збройних сил України, інших військових формувань, МВС, Нацполіції, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, що залучаються до вжиття заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ безпосередньо у Донецькій та Луганській областях, здійснює командувач Об’єднаних сил, який призначається президентом за поданням начальника Генерального штабу – головнокомандувача Збройних сил. Відповідно до закону, командувач Об’єднаних сил реалізує свої повноваження через Об’єднаний оперативний штаб ЗСУ.

У березні президент України Петро Порошенко призначив на посаду командувача Об’єднаних сил заступника начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

Сьогодні, 30 квітня, президент України Петро Порошенко підписав указ про завершення Антитерористичної операції та наказ про початок операції Об’єднаних сил, яка стартувала з 14.00 30 квітня. Порошенко заявив, що, у разі переходу РФ до широкомасштабного наступу на Донбасі, відповідальність за відсіч агресії в першу чергу лягає на командувача Об’єднаних сил. За словами президента, АТО може бути відновлена у будь-який час у разі виникнення терористичних загроз на звільнених територіях.

Наєв повідомив про створення на Донбасі двох оперативно-тактичних угруповань з відповідним комплектом військових частин та підрозділів і резервів для проведення операції Об’єднаних сил.