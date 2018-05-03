Перейшов до бойовиків: з'явилися подробиці про зниклого на Донбасі військового

Командування Об’єднаних сил наголошує на незворотності покарання військового.

У районі населеного пункту Широкине, що неподалік Маріуполя, було виявлено відсутність одного військовослужбовця Об’єднаних сил.

У ході з'ясування обставин з'ясувалося, що він самостійно залишив бойову позицію, передає прес-центр ООС.

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Зазначається, що, скориставшись обстрілом сусіднього взводного опорного пункту російсько-терористичними військами, військовий зник з поля зору товаришів та перетнув лінію зіткнення.

"Причиною самовільного залишення підрозділу стали борги в декілька десятків тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, спецслужби російсько-терористичних військ наразі проводять "підготовку" та примушують цього військовослужбовця до публічного інтерв’ю з метою дискредитації Об’єднаних сил та бригади морської піхоти.

Як повідомлялося, 2 травня бойовики, які окупували Горлівку, втратили чимало боєприпасів. Бійці батальйону "Донбас-Україна" дали гідну відповідь ворогу, який обстрілював військових із кулеметів та снайперських гвинтівок.