"Селище здригалося від ворожої артилерії": волонтери показали потужні обстріли Зайцевого (відео)

Відео боїв волонтери, за їхніми словами, опублікували для тих, "хто вважає, що війна закінчилася".

Селище Зайцеве Донецької області, де оборону тримає батальйон "Донбас-Україна", на вихідних здригалося від ворожої артилерії та крупнокаліберних кулеметів.

Волонтери фонду "Повернись живим" опублікували запис, як українські військові там тримають оборону.

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"Слухайте запис зі звуком і, можливо, хоч на 1% відчуєте, як воно - сидіти в бліндажі, коли по тобі гатять російські найманці. Як воно - не знати напевне, чи настане для тебе завтра. І, як воно - видихати потім й безмежно радіти, що лишився живий", - йдеться у підписі до відео.

За вихідні, зазначили у "Повернись живим", загинули двоє українських військових, ще десятеро отримали поранення.

УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика!

Нагадаємо, за минулу добу ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил загострилася - бойовики 80 разів обстріляли українські позиції, загинув один захисник.