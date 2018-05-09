У Луганську 9 травня роздавали проукраїнські листівки (фото)

9 травня в окупованому Луганську роздавали проукраїнські листівки.

Поряд з усією тією пропагандою, яка лилася звідусіль 9 травня в окупованому проросійськими бойовиками Луганську, знайшлося місце і проукраїнським настроям.

Читайте такожТанки в центрі міста: у Донецьку бойовики провели репетицію параду до Дня перемоги (фото)

Як розповіло джерело сайту "24", під час урочистостей з нагоди 9 травня невідомі проукраїнські активісти роздавали листівки.

Так, на одній з листівок можна побачити напис російською "Учи историю Украины. Придем – спросим". А на другій можна прочитати "Помни, что живешь на украинских землях".

Як повідомляв УНІАН, 9 травня по вулиці Артема у центрі Донецька пройшли підрозділи бойовиків і військова техніка.