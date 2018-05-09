У Луганську 9 травня роздавали проукраїнські листівки (фото)
17:33, 09 травня 2018Війна
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9 травня в окупованому Луганську роздавали проукраїнські листівки.
Листівки роздавали у День перемоги / фото 24 каналу
Поряд з усією тією пропагандою, яка лилася звідусіль 9 травня в окупованому проросійськими бойовиками Луганську, знайшлося місце і проукраїнським настроям.
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Як розповіло джерело сайту "24", під час урочистостей з нагоди 9 травня невідомі проукраїнські активісти роздавали листівки.
Так, на одній з листівок можна побачити напис російською "Учи историю Украины. Придем – спросим". А на другій можна прочитати "Помни, что живешь на украинских землях".
Як повідомляв УНІАН, 9 травня по вулиці Артема у центрі Донецька пройшли підрозділи бойовиків і військова техніка.
фото 24 каналу
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