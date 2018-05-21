Обстріл бойовиками околиць Торецька триває: серед військових є поранені (фото)

Бойовики обстріляли в Торецьку будівлю Центру соціально-психологічної реабілітації, де перебували 28 дітей.

Обстріл околиць Торецька з боку бойовиків триває.

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Як повідомляє голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook, наразі пошкоджено три будинки у селищі Південне та перебитий газогін низького тиску, дві вулиці залишаються без газу.

У місті Залізне мінами пошкоджено будинок та перебиті лінії електропостачання, внаслідок чого близько 10 тисяч абонентів залишились без електрики. Там вже працюють ремонтні бригади, які обіцяють невдовзі усе відновити.

«Скільки б не намагалися проросійські наймити похитнути нашу оборону, це їм не вдасться: наші військові міцно тримаються, хоч за сьогодні, на жаль, маємо серед них поранених», – зазначив Жебрівський.

Раніше повідомлялось, що бойовики обстріляли в Торецьку Донецької області будівлю Центру соціально-психологічної реабілітації, де перебували 28 дітей.