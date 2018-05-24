На Донеччині загинув 22-річний український снайпер (фото)

Поблизу селища Зайцеве, загинув 22-річний молодший сержант Богдан Коломієць. Він був командиром 2-го відділення взводу снайперів 24-ї бригади.

На Донеччині загинув 22-річний український військовий, командир 2-го відділення взводу снайперів 24-ї бригади Богдан Коломієць.

Про це повідомили волонтери фонду "Повернися живим" у Facebook.

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"І знову страшна звістка. На Донеччині, поблизу селища Зайцеве, загинув 22-річний молодший сержант Богдан Коломієць. Він був командиром 2-го відділення взводу снайперів 24-ї бригади", – написали волонтери.

Коломієць народився і виріс у селі Лука-Мелешківська Вінницької області. Освіту він здобував у технологічному університеті.

У Богдана залишилися батьки, сестра і дідусь з бабусею.

Як повідомляв УНІАН, ситуація на Донбасі ускладнюється: бойовики 38 разів відкривали вогонь, ВСУ відповідали на всі провокації.