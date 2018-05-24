На Донеччині загинув 22-річний український снайпер (фото)
07:57, 24 травня 2018Війна
3832 0
Поблизу селища Зайцеве, загинув 22-річний молодший сержант Богдан Коломієць. Він був командиром 2-го відділення взводу снайперів 24-ї бригади.
У Богдана залишилися батьки, сестра і дідусь з бабусею / "Повернись живою"
На Донеччині загинув 22-річний український військовий, командир 2-го відділення взводу снайперів 24-ї бригади Богдан Коломієць.
Про це повідомили волонтери фонду "Повернися живим" у Facebook.
Читайте такожОБСЄ зафіксувала за добу на Донбасі близько 218 вибухів
"І знову страшна звістка. На Донеччині, поблизу селища Зайцеве, загинув 22-річний молодший сержант Богдан Коломієць. Він був командиром 2-го відділення взводу снайперів 24-ї бригади", – написали волонтери.
Коломієць народився і виріс у селі Лука-Мелешківська Вінницької області. Освіту він здобував у технологічному університеті.
У Богдана залишилися батьки, сестра і дідусь з бабусею.
Як повідомляв УНІАН, ситуація на Донбасі ускладнюється: бойовики 38 разів відкривали вогонь, ВСУ відповідали на всі провокації.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Загострення на Донбасі