Невдовзі до Донецька прибудуть близько сотні "вагнерівців" – СБУ

Голова СБУ Василь Грицак зазначив, що "правда про злочини РФ в Україні та світі ‒ це жах для вищих політичних і військових керівників Росії".

За інформацією СБУ, найближчими днями до тимчасово окупованого Донецька прибудуть близько ста бойовиків зі складу ПВК «Вагнер» для підтримки терористичного угруповання «ДНР».

Читайте такожСБУ допитала затриманого росіянина, що переправляв до Сирії бойовиків ПВК Вагнера

Про це повідомляє прес-центр спецслужби. «Черговим беззаперечним доказом злочинної діяльності ПВК «Вагнера» в Україні, який буде долучений до матеріалів кримінальної справи, є зізнання самих найманців, які у деталях підтверджують інформацію СБУ», – зазначає відомство, посилаючись на матеріал російського видання Рідус.

За майже рік Служба безпеки України провела кілька спеціальних брифінгів, де послідовно доводила з конкретними фактами, датами, цифрами та прізвищами кривавий шлях «вагнерівців» в Україні, від Луганського аеропорту в червні-серпні 2014 до боїв під Дебальцевим у січні-лютому 2015.

Голова СБУ Василь Грицак зазначив, що «правда про злочини РФ в Україні та світі ‒ це жах для вищих політичних і військових керівників Росії, адже лава підсудних нового Нюрнберзького трибуналу стає для них все ближче, а паранойя та нічні кошмари все частішають».