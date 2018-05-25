ЗСУ відбили всі атаки окупантів на Донбасі - бойовики зазнали втрат

За даними розвідки, 4 бойовики були знищені і 5 отримали поранення.

За минулу добу, 24 травня, найбільш активні бойові дії йшли в районах населених пунктів Луганське, Зайцеве, Новолуганське, Новоселівка, Новотороицьке, Богданівка, Гранітне, Чермалик.

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

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Російсько-окупаційні війська 36 разів порушили режим припинення вогню, з них 12 разів відкривали вогонь артилерії і мінометів. Підрозділу Об'єднаних сил вели активну оборону і давали адекватну відповідь по всій лінії зіткнення.

Окупанти продовжують грубо порушувати норми Міжнародного гуманітарного права. Вчора вранці ними з гармат калібру 152мм і мінометів калібру 120 мм обстріляли місто Торецьк.

У 4:45 противник відкрив вогонь по населеному пункту Стара Миколаївка їхніх 152 мм гармат. Як завжди, вогонь вівся з житлових кварталів Горлівки.

За даними розвідки противник поніс втрати: 4 бойовика знищені і 5 отримали поранення.

Як повідомляв УНІАН, на Светлодарской дузі українські військові захопили кулемет Калашникова бойовиків.