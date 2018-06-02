За добу внаслідок обстрілів на Донбасі троє українських військових зазнали поранень  (відео)

Протягом дня бойовики вкотре завадили розпочати роботи на Донецькій фільтрувальній станції.

Від початку доби станом на 18:00 в результаті ворожих обстрілів троє українських військовослужбовців зазнали поранень.

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Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

Бойові дії тривали переважно на Донецькому напрямку. Ворог проявляв себе поблизу Авдіївки, Опитного та Водяного, а також біля Новотошківського, що на Луганщині.

"Протягом дня бойовики вкотре завадили розпочати роботи на Донецькій фільтрувальній станції. Ворог вів вогонь з мінометів по околицях Авдіївки, так і безпосередньо зі стрілецької зброї по Донецькій фільтрувальній станції, не давши можливості доставити ремонтні бригади", - відзначили у штабі.

Під час бойових дій впродовж поточної доби три військовослужбовці зазнали поранень. Втрати противника уточнюються.