Бойовики виживають мешканців Південного: внаслідок обстрілу селища згоріло дев'ять будинків (фото)

19:22, 02 червня 2018
Війна
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бойовики випалюють будинку цивільних жителів, щоб змусити їх покинути селище / Міноборони України

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства з питань тимчасово окупованих територій України.

Бойовики зруйнували 9 будинків мирних жителів \ ТСН

"Дев'ять будинків в районі "Чагарі" згоріли. Гасити пожежі неможливо, доступ транспорту відсутній, дорога прострілюється бойовиками. Місцеві вночі залишають будинки, повертаються вдень. Поранених і маломобільних в смт Південне немає. Люди забезпечені гуманітарною допомогою, не хочуть примусової евакуації", - повідомили у міністерстві.

Місцнві не хочуть примусової евакуації \ ТСН

Згідно з інформацією, що під час обстрілів бойовики випалюють будинки цивільних мешканців, аби змусити їх залишити селище.

"Використовуються освітлювальні снаряди і міни, що спрацьовують на рівні висоти будинку", - уточнили у відомстві.

Бойовики намагаються вижити місцеве населення \ ТСН
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Теги: #Донбас#будинки#мирні жителі