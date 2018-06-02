Бойовики виживають мешканців Південного: внаслідок обстрілу селища згоріло дев'ять будинків (фото)
19:22, 02 червня 2018Війна
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Бойовики випалюють будинки у Південному, щоб змусити людей покинути селище.
бойовики випалюють будинку цивільних жителів, щоб змусити їх покинути селище / Міноборони України
На Донбасі внаслідок обстрілів з боку бойовиків мирних мешканців району "Чагарі" в селищі Південне згоріли 9 будинків.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства з питань тимчасово окупованих територій України.
Бойовики зруйнували 9 будинків мирних жителів \ ТСН
"Дев'ять будинків в районі "Чагарі" згоріли. Гасити пожежі неможливо, доступ транспорту відсутній, дорога прострілюється бойовиками. Місцеві вночі залишають будинки, повертаються вдень. Поранених і маломобільних в смт Південне немає. Люди забезпечені гуманітарною допомогою, не хочуть примусової евакуації", - повідомили у міністерстві.
Місцнві не хочуть примусової евакуації \ ТСН
Згідно з інформацією, що під час обстрілів бойовики випалюють будинки цивільних мешканців, аби змусити їх залишити селище.
"Використовуються освітлювальні снаряди і міни, що спрацьовують на рівні висоти будинку", - уточнили у відомстві.
Бойовики намагаються вижити місцеве населення \ ТСН
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