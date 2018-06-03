Зниклий після бою з бойовиками морпіх знайшовся - штаб ООС

Військовий зник 27 травня, після бойового зіткнення з бойовиками.

Військовослужбовець 36-ї окремої бригади морської піхоти Військово-морських сил України, який зник 27 травня, після зіткнення з бойовиками російсько-окупаційних військ неподалік від Павлополя, знайшовся і повернувся у свій підрозділ.

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Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил.

"Військовослужбовець, який зник під час бойового зіткнення 27 травня на маріупольському напрямку, і з яким втрачено зв'язок, благополучно повернувся до свого підрозділу", - йдеться у повідомленні штабу на сторінці в Facebook.