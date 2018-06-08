В ОБСЄ підтвердили нові дані про жертв серед цивільних на Донбасі за травень

11 загиблих та 32 поранених - у місії заявляють, що це ще не остаточні дані.

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявляє, що спостерігачі підтверджують збільшення числа жертв серед цивільного населення в результаті бойових дій на Донбасі у травні, кількість яких тепер складає 11 загиблих та 32 поранених.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу під час відеовключення зі сходу України.

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"В умовах нестабільної безпекової ситуації цивільне населення потерпає у багатьох відношеннях. В результаті погіршення безпекової ситуації у травні нами вже підтверджено 43 жертви серед цивільного населення - 11 загиблих і 32 поранених", - наголосив Хуг.

"Ми перевіряємо інформацію про інші жертви, тож очікується, що їхня кількість зросте", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня Хуг заявив, що у травні цього року місія підтвердила 10 загиблих та 25 поранених серед цивільного населення на сході України.