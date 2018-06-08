Українські військові змусили противника припинити вогонь біля Красногорівки, з початку доби двох бійців поранено

Під час обстрілів окупанти 4 рази використали заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

З початку доби 8 червня контрольовані Росією бойовики на Донбасі 17 разів порушували режим припинення вогню, двоє українських військовослужбовців отримали поранення.

Як повідомляє прес-центр штабу Операції об’єднаних сил, під час сьогоднішніх обстрілів окупанти 4 рази використали заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Читайте такожБойовики почали активно обладнувати вогневі позиції вздовж лінії зіткнення на Донбасі - МОУ

Російсько-окупаційні війська вели провокативні обстріли зі стрілецької зброї, гранатометів та БМП по районам населених пунктів Кримське, Мар’їнка, Павлопіль, Гнутове та Водяне. Вогонь зі 120-мм та 82-мм мінометів відкривався по захисниках Новотошківського.

"Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь по всій лінії зіткнення", - зазначають у штабі.

Окрім цього, окупанти намагалися вести снайперський вогонь у районі Красногорівки. Контрснайперськими заходами українські воїни швидко змусили противника припинити вогонь.

"У ході бойових дій поточної доби два військовослужбовці дістали поранення. Втрати противника уточнюються", - інформує штаб.