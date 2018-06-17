День на Донбасі: бойовики обстріляли зі стрілецької зброї Лебединське
20:58, 17 червня 2018Війна
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Згідно з інформацією, Об'єднані сили на провокації ворога не відповідали.
Бойовики обстріляли Лебединське - штаб ООС / фото espreso.tv
Сьогодні бойовики російсько-окупаційних бандформувань обстріляли зі стрілецької зброї населений пункт Лебединське.
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Про це йдеться в зведенні прес-центру операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.
"Противник з 7 ранку до 18 години один раз відкривав провокативний вогонь зі стрілецької зброї по наших позиціях поблизу населеного пункту Лебединське, що на Маріупольському напрямку", - йдеться в повідомленні.
Згідно з інформацією, Об'єднані сили на провокації ворога не відповідали.
Втрат серед українських військових не зафіксовано.
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