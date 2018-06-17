День на Донбасі: бойовики обстріляли зі стрілецької зброї Лебединське

20:58, 17 червня 2018
Війна
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Бойовики обстріляли Лебединське - штаб ООС / фото espreso.tv

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Про це йдеться в зведенні прес-центру операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

"Противник з 7 ранку до 18 години один раз відкривав провокативний вогонь зі стрілецької зброї по наших позиціях поблизу населеного пункту Лебединське, що на Маріупольському напрямку", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією, Об'єднані сили на провокації ворога не відповідали.

Втрат серед українських військових не зафіксовано.

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Теги: #Донбас#війна на Донбасі