День на Донбасі: бойовики обстріляли зі стрілецької зброї Лебединське

Згідно з інформацією, Об'єднані сили на провокації ворога не відповідали.

Сьогодні бойовики російсько-окупаційних бандформувань обстріляли зі стрілецької зброї населений пункт Лебединське.

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Про це йдеться в зведенні прес-центру операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

"Противник з 7 ранку до 18 години один раз відкривав провокативний вогонь зі стрілецької зброї по наших позиціях поблизу населеного пункту Лебединське, що на Маріупольському напрямку", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією, Об'єднані сили на провокації ворога не відповідали.

Втрат серед українських військових не зафіксовано.