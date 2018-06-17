Ситуація на Донбасі: бойовики продовжують провокаційні обстріли

Сьогодні з опівночі і до ранку бойовики на Донбасі декілька разів здійснили прицільні обстріли позиції ЗСУ.

Сьогодні з опівночі і до ранку бойовики на Донбасі здійснили декілька прицільних обстрілів позицій Об'єднаних сил.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Олександр Мотузяник.

Він також відзначив, що бойовики проводили провокаційні обстріли із застосуванням великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї і гранатометів.

«Ці провокації фіксувались біля Гнутового і Павлополя (Донецька обл. - УНІАН). Відзначу, що захисники надійно тримають оборону і придушують вогневу активність противника. При цьому наші бійці застосовують штатне піхотне озброєння», - сказав Мотузяник.

Він повідомив, що від початку доби втрат серед наших захисників немає.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу бойовики російсько-окупаційних бандформувань на Донбасі порушили режим припинення вогню 27 разів, з них 5 разів застосовували важке озброєння, двоє українських військових зазнали поранень та були негайно госпіталізовані.

При цьому минулої доби було знищено одного окупанта.