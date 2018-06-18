Бойовики вчора порушували "режим тиші" на всіх напрямках: 5 окупантів поранено

Бойовики минулої доби 20 разів порушували режим припинення вогню, з них 6 разів із застосуванням мінометів.

Упродовж минулої доби, 17 червня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою.

Як повідомляє прес-центр штабу Операції об’єднаних сил у Facebook, бойові дії тривали на окремих напрямках із застосуванням переважно стрілецької зброї.

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Зазначається, що бойовики минулої доби 20 разів порушували режим припинення вогню, з них 6 разів із застосуванням мінометів. Підрозділи Об’єднаних сил ставали на заваді провокаційним діям незаконних збройних формувань та давали адекватну відповідь.

Відзначається активізація російсько-окупаційних військ увечері та темної пори доби. На Луганському напрямку, близько 19-ї години та опівночі окупанти відкрили вогонь з мінометів по позиціях ЗСУ в районі населених пунктів Кримське і Новотошківське. Один український військовий у Кримському під час обстрілу отримав поранення.

Також заборонену Мінськими домовленостями зброю противник застосував на Донецькому напрямку, в районах населених пунктів Піски та Старогнатівка, що під Волновахою.

На Маріупольському напрямку упродовж минулої доби тривали бойові дії із застосуванням стрілецької зброї в районах населених пунктів Пищевик, Гнутове, Водяне, Широкине.

«Належне інженерне обладнання наших позицій та адекватна відповідь Об'єднаних сил запобігли загибелі особового складу та не допустили більшої активізації противника. За даними розвідки, минулої доби противнику нанесено втрат: 5 окупантів поранено. Втрат наших військ поточної доби немає», – повідомили у штабі.