На Луганщині окупанти захопили приватний будинок і стріляли у місцевих жителів - розвідка

Через свавілля та безкарність злочинців та приховування командирами російських військ їх діяльності невдоволені окупаційною владою цивільні починають протестувати та нападати на бойовиків.

На Луганщині окупанти захопили приватний будинок і стріляли у місцевих жителів, які намагались протестувати проти їхніх дій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Олександр Мотузяник.

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«За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей продовжує зростати кількість злочинів проти цивільного населення (мародерства, пограбування), скоєних військовослужбовцями 1 та 2 АК ЗС РФ з використанням зброї», - сказав речник.

За його словами, військовослужбовці одного з підрозділів «2-го армійського корпусу» силою зайняли один із приватних будинків та відкрили вогонь по місцевих мешканцях, які намагались протестувати проти свавілля окупантів.

Мотузяник додав, що безкарність злочинців та приховування командирами російських окупаційних військ їх злочинної діяльності призводить до невдоволення цивільного населення окупаційною владою та нападів місцевих мешканців з метою побиття бойовиків, які перебувають поза межами розташувань підрозділів.

Як повідомляв УНІАН, окупанти втрачають підтримку серед молоді.