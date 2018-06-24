Українські розвідники затримали на лінії розмежування двох ворожих шпигунів з кримінальним минулим

Після встановлення особистих даних затриманих виявилось, що вони мали проблеми із законом, а один із них і нині перебуває у розшуку на території України.

На лінії розмежування українські розвідники затримали двох чоловіків, які збирали розвідувальні дані про Збройні сили України.

Про це Оперативне командування «Північ» Збройних сил України повідомляє у Facebook.

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«У зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" мобільною розвідувальною групою, яка здійснювала спостереження за однією із ділянок лінії зіткнення, були виявлені та затримані двоє невідомих осіб. Після встановлення їх особистих даних виявилось, що затримані мали проблеми із законом, а один із них і на теперішній час перебуває у розшуку на території України. Під час огляду особистих речей отримані беззаперечні докази, що затримані збирають розвідувальні відомості про військових Збройних сил України на користь російсько-окупаційних військ», - сказано у повідомленні.

На даний час перевіряється причетність затриманих на предмет скоєння ними інших злочинів. Затримані передані правоохоронним органам.

Як повідомляв УНІАН, бойовики цілеспрямовано спалюють населені пункти, які не можуть втримати.