Бойовики цілеспрямовано спалюють населені пункти, які не можуть втримати – ЗСУ (фото)

У звільненому українськими військовими Южному Донецької області терористи знищили цілі вулиці.

Бойовики російсько-окупаційних сил свідомо руйнують та знищують населені пункти над якими втрачають свій контроль, повідомляє Оперативне командування Сухопутних військ ЗСУ «Північ».

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У Facebook ОК «Північ» зазначається, що населений пункт Південне (Донецька область) був занятий українськими військовими без боїв і мав отримати шанс на повне відновлення цивілізованого життя. Втім, окупанти почали його цілеспрямовану руйнацію і створення умов для повного виїзду його мешканців.

Будинки селища щоденно піддавались обстрілам. Їх підпалювали освітлювальними мінами і снарядами, а також трасуючими кулями.

«Знищені цілі вулиці. У таку спекотну погоду, яка стоїть зараз, перекидання вогню з будинку на будинок йде майже миттєво. Військові, що обороняють селище, не встигають рятувати будинки від постійних підпалів з боку російських окупантів», – зазначається у повідомленні.

У командуванні констатують, що відсутність гарантій від ОРДО на безпечну роботу пожежних розрахунків та рятувальників унеможливлює збереження інфраструктури та цивільних будинків. Більше того, будь-який транспорт, що рухається у бік селища, чи у зворотному напрямку, піддається обстрілу.

«Дана тенденція, посіяти паніку серед місцевих жителів, виникла далеко не вчора. Окупанти навмисно руйнують цивільну інфраструктуру та обстрілюють мирні житлові квартали, щоб деморалізувати цивільне населення та підірвати довіру до військового керівництва при цьому, постійно транслюючи зомбо-картинку і штучний меседж - "Якби тут не було українських військових – по вам би не стріляли", – наголошується у повідомленні.

В командуванні дійшли до висновку, що російські окупанти та їх «посіпаки» не збираються відновлювати мирне життя у зоні конфлікту і їм байдужа подальша доля тих, кого вони залишили без домівок.

Напередодні повідомлялось, що на Луганщині окупанти захопили приватний будинок і стріляли у місцевих мешканців, які намагались протестувати проти їх дій.