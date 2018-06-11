Посунув "Ташкента": ватажок "ДНР" отримав нову посаду

Ватажок "ДНР" Захарченко, таким чином, поповнив своє портфоліо ще однією "високою посадою".

Ватажок "ДНР" Олександр Захарченко відсторонив "віце-прем'єра уряду "республіки" Олександра Тимофєєва ("Ташкента") від керівництва так званою громадською організацією "Оплот Донбасу".

Зазначається, що актив "Оплоту", який складається з бойовиків-ветеранів, терміново зібрали на позачергову конференцію, на якій замість "Ташкента" новим керівником був "обраний" сам ватажок "ДНР", передає "ОстроВ".

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Главою "Оплоту" Тимофєєв пробув трохи більше місяця - його обрали на цю посаду 26 квітня 2018 року

За таку ротацію "оплотовці" прогнозовано проголосували одноголосно. Зміщений Тимофєєв тепер "заступник голови".

Нагадаємо, що раніше в ЗМІ з'явилася інформація про зміну ватажка бойовиків "ДНР" Олександра Захарченка на Дениса Пушиліна. За деякими даними, рішення про це вже прийнято "відповідними інстанціями".