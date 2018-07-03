Офіцер ЗСУ розкрив величезні втрати терористів на Донбасі за червень (фото)

За словами військового, більшість терористів, які брали участь у бойових діях протягом перших років війни, вже розчаровані ідеями "русского мира".

За підсумками червня у підрозділах російсько-терористичних військ "ЛДНР" було ліквідовано близько 86 бойовиків та близько 147 найманців отримали поранення різних ступенів тяжкості.

Про успіхи військових Об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook розповів офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц".

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"21 червня воїнами Об’єднаних сил був важко поранений командир батальйону бойовиків 9 ошпмп з позивним «Джордж» та командир батальйону на позивний «Жорік», який досі в критичному стані", - йдеться у його повідомленні.

За словами військового, під час активізації бойових дій зі сторони російських окупантів, їхніх провокаційних обстрілів та намагання оволодінням опорними пунктами українських воїнів 27-28 червня втрати склали 19 бойовиків, 15 отримали поранення.

"Втрати техніки склали: БМП-2 од., БТР-1 од., ГАЗ-66 -1од., БПЛА – 2 шт., знищено 2 командно-спостережних пункти російсько-окупаційних військ", - зазначив офіцер ЗСУ.

Також він додав, що ці цифри можуть відрізнятися в більшу сторону у зв’язку з постійним приховуванням лідерами бойовиків втрат особового складу, техніки та озброєння.

Як повідомлялося, за останній тиждень бійці ЗСУ змогли завдати значної шкоди ворогові – підстрелили більше 50 бойовиків: 27 убитих і 26 поранених.