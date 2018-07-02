Стало відомо про великі втрати бойовиків на Донбасі за тиждень

Також бійцям ЗСУ вдалося відвоювати у бойовиків «ЛДНР» селище Золоте-4 Луганській області.

За останній тиждень бійці ЗСУ змогли завдати значної шкоди ворогові – підстрелили більше 50 бойовиків: 27 убитих і 26 поранених.

Про це повідомили в штабі Операції об'єднаних сил.

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Крім того, як повідомив на своїй сторінці у Facebook волонтер Роман Доник, ЗСУ звільнили чергове селище на Донбасі: 30 червня бійці ЗСУ відвоювали у бойовиків «ЛДНР» селище Золоте-4 Луганській області (раніше — Партизанське).

За його словами, активна фаза операції по звільненню населеного пункту з населенням 300 осіб тривала близько 3 тижнів.

Селище, яке перебувало безпосередньо на лінії зіткнення, повністю контролюється ЗСУ.

Як повідомляв УНІАН, незважаючи на досягнуту в Мінську домовленість про припинення вогню з 1 липня, бойовики зірвали нове перемир'я на Донбасі.