В ІС пояснили вигоду для України навіть від хиткого перемир’я на Донбасі

Експерт "Інформаційного спротиву" зазначив, що перемир’я необхідні з точки зору майбутніх судових процесів.

Перемир'я на Донбасі, які здаються неефективними через їх порушення з боку бойовиків, все ж можуть зіграти Україні на руку в майбутніх судових процесах проти режиму президента Росії Володимира Путіна.

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Про це в інтерв'ю "Апострофу" заявив військовий оглядач сайту "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Не дивлячись на те, що ефект від перемир'я мінімальний, такі ініціативи необхідні з точки зору майбутніх судових процесів, за якими будуть представлені факти, що, наприклад, укладене в такий-то день перемир'я, було порушено певною стороною. Всі ці факти вже зараз фіксуються СММ ОБСЄ, і в подальшому, в перспективі майбутніх судових розглядів, вони будуть представлені. Чим більше і чим частіше противник порушує перемир'я, тим гірше йому", - вважає він.