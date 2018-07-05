Українські військові розгромили ДРГ бойовиків на Горлівському напрямку

Один диверсант загинув, підірвавшись на вибуховому пристрої, ще 6 були поранені.

Упродовж минулої доби, 4 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Російські окупаційні війська продовжили по всій лінії зіткнення порушувати встановлене перемир’я.

Противник 19 разів вдався до вогню по позиціях українських бійців, з яких двічі - з важкого озброєння, передає прес-центр ООС.

На Луганському напрямку неспокійно було в районі населеного пункту Кримське, де ворог застосовував 82-мм міномет, озброєння БМП, гранатомети та великокаліберні кулемети, а захисники Причепилівки були обстріляні із автоматичного гранатомета.

Минулої доби противник також проявив себе на Світлодарському напрямку. Там позиції бійців ООС обстрілювалися зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Внаслідок активних дій ворога два наші захисники отримали поранення.

На Горлівському напрямку ворог застосував по захисниках Зайцевого та Південного автоматичні та ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, що стало прикриттям дій ворожої ДРГ.

Читайте такожСьогодні на Донбасі внаслідок обстрілів поранено двох українських бійців

"Завдяки правильній організації оборони наміри ворога були розкриті. Вогонь із наявних чергових засобів змусив противника із втратами відступити. Один диверсант загинув, підірвавшись на вибуховому пристрої, ще 6 були поранені. Разом з тим, внаслідок активних дій ворога поранення отримали два українських військовослужбовці", - розповіли у штабі ООС.

На Донецькому напрямку ворог проявив активність, використовуючи гранатомети та стрілецьку зброю.

На Маріупольському напрямку ворог продовжив провокативні дії, намагаючись змусити наших військовослужбовців відкрити вогонь у відповідь. У районі населеного пункту Талаківка противник відкривав вогонь із 120-мм міномета та ручних протитанкових гранатометів. Також під обстрілами перебували позиції бійців біля Водяного, Павлополя, Лебединського та Широкиного.

Бойовики російських окупаційних військ продовжують ігнорувати оголошене перемир’я і упродовж поточної доби три рази відкривали вогонь по позиціях українських військових.

Нагадаємо, так зване «хлібне перемир'я» було оголошено опівночі 1 липня. Напередодні в Мінську, в рамках роботи Тристоронньої контактної групи, сторони домовилися про припинення вогню по всій лінії фронту на два місяці: з липня по серпень, у зв'язку з початком збору врожаю. Однак через кілька годин після формального настання перемир'я режим тиші був порушений.