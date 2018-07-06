У "ДНР" людей виселили з будинків і заселили туди російських військових - розвідка

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, 4-5 липня окупаційні війська провели тренування чергових артилерійських підрозділів з’єднань і частин незаконних збройних формувань.

Окупаційний офіцерський склад розквартирували у котеджному містечку в одному з районів Донецька, попередньо виселивши з нього власників.

Як повідомив під час брифінгу речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, населення тимчасово окупованих територій на сході України продовжує потерпати від свавілля російських окупаційних адміністрацій.

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«Зокрема, окупантами примусово виселено зі своїх будинків мешканців одного з котеджних містечок південно-східного району Донецька для розквартирування вищого офіцерського складу 1 АК ЗС Російської Федерації», - сказав речник.

Також він повідомив, що за даними розвідки, для підтримки окупаційних військ у готовності до застосування 4-5 липня було проведено тренування чергових артилерійських підрозділів з’єднань і частин 1 та 2 АК ЗС РФ з відпрацюванням питань вогневого ураження військ.

Крім того, тривають заходи з маскування та вдосконалення інженерного обладнання передових позицій бойовиків, встановлюються додаткові мінно-вибухові загородження з використанням протипіхотних мін.

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