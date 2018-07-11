Доба на Донбасі минула для Об`єднаних сил без втрат
Минулої доби, 10 липня, російські окупаційні війська здійснили 20 обстрілів українських позицій на Сході України. Втрат серед українських військових вдалося уникнути.
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Як повідомляється у ранковому зведенні прес-центру штабу Об’єднаних сил, на Луганському, Попаснянському та Свідлодарському напрямках спостерігалася незначна ворожа активність. Російські найманці 3 рази обстріляли позиції ОС в районах населених пунктів Кримське, Оріхове та Новолуганське.
На Донецькому напрямку ворог з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілював захисників Авдіївки та Опитного.
Найгарячішою, як повідомляється, залишалася ситуація на Маріупольському напрямку. Там противник з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї 14 разів обстріляв українських військовослужбовців, провокуючи їх на вогонь у відповідь. Вогневого впливу зазнали позиції ОС біля Водяного, Лебединського, Широкиного, Гнутового, Павлополя та Богданівки.
Упродовж поточної доби бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню, переважно з великокаліберних кулеметів та гранатометів.
Повідомляється, що втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає. За даними розвідки, в результаті підриву на вибуховому пристрої один окупант загинув, двоє поранені.
Раніше спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що українські військові мають право відкривати вогонь на власній території, захищаючи її від іноземних військових.