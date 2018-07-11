Доба на Донбасі минула для Об`єднаних сил без втрат

За даними розвідки, минулої доби в результаті підриву на вибуховому пристрої один окупант загинув, двоє дістали поранення.

Минулої доби, 10 липня, російські окупаційні війська здійснили 20 обстрілів українських позицій на Сході України. Втрат серед українських військових вдалося уникнути.

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Як повідомляється у ранковому зведенні прес-центру штабу Об’єднаних сил, на Луганському, Попаснянському та Свідлодарському напрямках спостерігалася незначна ворожа активність. Російські найманці 3 рази обстріляли позиції ОС в районах населених пунктів Кримське, Оріхове та Новолуганське.

На Донецькому напрямку ворог з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілював захисників Авдіївки та Опитного.

Найгарячішою, як повідомляється, залишалася ситуація на Маріупольському напрямку. Там противник з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї 14 разів обстріляв українських військовослужбовців, провокуючи їх на вогонь у відповідь. Вогневого впливу зазнали позиції ОС біля Водяного, Лебединського, Широкиного, Гнутового, Павлополя та Богданівки.

Упродовж поточної доби бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню, переважно з великокаліберних кулеметів та гранатометів.

Повідомляється, що втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає. За даними розвідки, в результаті підриву на вибуховому пристрої один окупант загинув, двоє поранені.

Раніше спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що українські військові мають право відкривати вогонь на власній території, захищаючи її від іноземних військових.