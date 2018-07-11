Куратори РФ можуть зачистити керівництво "ДНР": розпочалася кампанія з дискредитації Захарченка – ІС

Розпочалася інформаційна кампанія, спрямована на популяризацію ідеї повернення Донбасу до складу України за умови "паралельної зміни влади".

Російськими кураторами не знімається з порядку денного можливість зміни керівництва «ДНР».

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Як повідомляє група «Інформаційний спротив», в цьому контексті звертає на себе увагу розпочата Кремлем інформаційна кампанія, спрямована на популяризацію ідеї повернення Донбасу до складу України за умови "паралельної зміни влади" (відсторонення Президента і Уряду України і владної верхівки «ДНР»).

«У рамках даної кампанії керівник проросійського руху «Свої», активний учасник «російської весни», колишній співробітник «МДБ ДНР» Д. Лотов і колишній працівник «ГРУ МО ДНР» А. Комов здійснюють заходи щодо дискредитації А.Захарченка. При цьому Д. Лотов планує отримати контроль над осередками ГО «Оплот», діючих в РФ і в «ДНР», – повідомили в ІС.