"Можемо повторити": російський журналіст спрогнозував, як діятиме Росія після ЧС-2018

Після Олімпіади в Сочі в 2014-му Росія радикально змінилася й вирішила встановлювати власні правила, діючи в логіці війни. Як поведеться Москва після Чемпіонату світу з футболу, задається питанням журналіст.

Чемпіонат світу з футболу закінчиться 15 липня. Чи варто побоюватися, що Росія після нього буде робити щось подібне до того, що влаштувала одразу після Олімпіади в Сочі - після ігор була анексія Криму і війна на Донбасі.

Поведінка самого Володимира Путіна під час Чемпіонату світу з футболу показує: незважаючи на масу позитивних відгуків про організацію турніру у закордонних ЗМІ, російський президент не надто вірить у "відмивання репутації" РФ за допомогою мундіалю, пише для "Нового времени" російський журналіст Семен Новопрудський.

"Путін після матчу-відкриття не з'явився на жодній з ігор збірної Росії і з'явиться, ймовірно, лише на фіналі. Він не брав участь у безпрецедентному хайпі довкола російських футболістів. З навколофутбольних заходів за участю президента можна виділити хіба тільки зустріч із зірками світового футболу минулих років. Вони подарували Путіну футболку з його прізвищем і номером 11 (під ним зазвичай грають нападники), удостоївшись засудження в деяких західних ЗМІ за "акт підтримки диктатора", - розповідає Новопрудський.

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Журналіст нагадав, що після Олімпіади в Сочі Росія радикально змінилася. Вона перестала хотіти бути рівноправним конструктивним партнером Заходу і вирішила встановлювати власні правила. Не очікуючи санкцій за Крим і Донбас, але побачивши, що на справді серйозні заходи Захід не наважується, Росія почала відкрито діяти в логіці війни.

"Саме тому російській владі тепер байдуже, як будуть ставитися до РФ у світі після мундіалю. Навіть краще, якщо погано. Путіну подобається, що його бояться: він виріс у парадигмі "бояться — значить поважають". І більшості росіян це теж поки подобається. Політика Росії після ЧС багато в чому буде визначатися економічною ситуацією і тим, як у Кремлі почнуть вирішувати головне питання російської політики: як передавати владу", - зазначив Новопрудський.

Він наголосив, що навіть якщо Путін твердо вирішив "правити" довічно, він навряд чи захоче розігрувати перед Заходом роль "доброго хлопця".

"Обмежувачем для нової хвилі зовнішньополітичної агресії з боку Росії можуть стати хіба що тільки нові санкції. А ось різке погіршення економічної ситуації, навпаки, може підштовхнути російську владу до нових форм гібридних воєн — для прикриття внутрішніх проблем", - підсумував журналіст.

Повний текст статті читайте у свіжому випуску журналу "Новое время страны" від 12 липня 2018 року