Ходять по вулицях і принижують місцевих: в ІС розповіли про свавілля п'яних "міліціонерів" "ЛНР"

Після перевірки в "МВС "ЛНР" жоден "співробітник" так і не був звільнений, повідомляє група "Інформаційний спротив".

В окупованому місті Лутугине «інспекція з особового складу МВС «ЛНР» провела перевірку райвідділу "міліції".

Як повідомляє «Інформаційний спротив», причиною послужили численні скарги на безчинства "правоохоронців": п'ють на роботі, в стані сп'яніння «одягнені по формі» ходять по вулицях, ображають і принижують місцевих жителів, бували навіть випадки побиття.

«31 травня представники «міністерства» приїхали в «Лутугинський РВВС», де «застукали» на роботі трьох п'яних «міліціонерів»: начальника відділу дізнання» В. Савченка та двох його підлеглих – М. Гусєва і В. Ляшенка. Як стверджують їхні колеги, оглянути на алкотестері вдалося тільки одного з них, оскільки двоє інших, включаючи начальника, вважали за краще втекти з райвідділу ганебною втечею. Тим не менш, факти, викладене в скаргах жителів району на дії представників «Лутугинського РВВС», підтвердилися», – йдеться в повідомленні.

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«Міністерська» комісія з'ясувала, що напередодні її приїзду, в селищі Білоріченський троє так званих «міліціонерів» (п'яні та вонючі) приставали до підлітків, матюкалися, погрожували фізичною розправою. «Службові посвідчення пред'являти відмовлялися, хоча цих алкоголіків, що одягнули форму і стали "владою", і так всі знають. І це тільки один випадок з безлічі», – відзначають в ІС.

За підсумками перевірки так званий «міністр МВС» Ігор Корнет підписав наказ №543 від 28.06.18 р., згідно з яким двом «алкослужбовцям» оголошено про неповну службову відповідність, а третій, який героїчно погодився пройти алкотестер, оголосили сувору догану.

«Підсумок цієї історії – жоден «співробітник» так і не був звільнений. Але це і не дивно, адже в умовах жорсткого кадрового голоду і величезного плину, в «МВС ЛНР» цінують алкоголіків та інших покидьків, бо інших «професіоналів» просто немає.