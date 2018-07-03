У колонії "ЛНР" загинуло двоє ув'язнених

Представник омбудсмена України на Донбасі закликав моніторингову місію ООН, здійснити візит в цю колонію, для документування ситуації.

У колоні міста Хрустальний (кол. Красний Луч) Луганської області, який є непідконтрольною українській владі територією, під час виконання робіт загинуло двоє ув'язнених.

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Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив представник омбудсмена України на Донбасі Павло Лисянський.

"Вчора вдень, в колонії №19 (м. Красний Луч, непідконтрольна територія), стався груповий смертельний випадок. При виконанні робіт, загинуло двоє ув'язнених. Зараз працюю над отриманням більш точної інформації", - написав представник омбудсмена.

Він також закликав моніторингову місію ООН, здійснити візит в цю колонію, для документування даної ситуації.

Як повідомляв УНІАН, у непідконтрольній українській владі Голубівці Луганської області бойовики "засудили" місцевого жителя до 5 місяців та 27 днів арешту за "наругу над прапором "ЛНР".