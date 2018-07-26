СБУ показала велике досьє на розгромлених у Сирії "вагнерівців": серед них - причетний до трагедії Іл-76 на Донбасі (фото)

СБУ зазначає, що влада РФ свідомо і цинічно приховує масову загибель російських найманців в Україні і Сирії, вдаючись до відвертої брехні офіційних осіб та залякуючи родичів загиблих

Служба безпеки України оприлюднила особисті дані загиблих в Сирії у лютому 2018 року військових найманців Росії.

Керівник Апарату голови СБ України Ігор Гуськов на брифінгу зазначив, що російське політичне та військове керівництво свідомо приховує від суспільства величезні втрати найманців у гібридній війні в Україні та Сирії, передає прес-центр СБУ.

Гуськов зазначив, що дані, зібрані Службою, знаходять підтвердження у численних журналістських розслідуваннях провідних світових та вітчизняних ЗМІ. В СБУ нагадали, що у лютому 2018 року з’явилася інформація про величезні втрати ПВК «Вагнера» на території Сирії під час так званого «пригожинського наступу» у сирійській провінції Дейр-ез-Зор.

«Служба становила та ідентифікувала особи 206 найманців, які безпосередньо брали участь у цій авантюрі», - повідомив Ігор Гуськов. Наявні в СБУ документи свідчать, що не менше вісімдесяти з них загинули, ще майже сто отримало поранення різного ступеню важкості.

«Сьогодні ми оприлюднюємо першу частину наявної та перевіреної СБУ інформації, а саме персональні дані сорока загиблих, тридцяти поранених, а також «досьє» стосовно іноземних громадян – учасників цих подій», - наголосив керівник Апарату голови СБУ.

У спецслужбі пояснили, що після появи інформації у ЗМІ про деяких загиблих, вищим керівництвом РФ був відданий цинічний наказ повністю приховати інформацію про втрати від російської громадськості напередодні виборів президента РФ. Російське керівництво повідомляло відверту брехню родичам загиблих, що їхні близькі «зникли без вісті», а передчасний витік цієї інформації «зашкодить їх пошукам».

«Тільки по завершенні президентських виборів в РФ, родичі вбитих найманців почергово в умовах суворої таємниці стали отримувати труни із тілами своїх близьких, при цьому їх продовжували шантажувати «невиплатою грошової допомоги за загибель найманця у разі розкриття інформації». При цьому, щоб приховати величезні втрати саме у лютому, російські спецслужби розробили операцію з «рівномірного розпорошення втрат» для створення уявлення, що найманці начебто загинули протягом тривалого відрізку часу. Серед поранених у сирійській провінції Дейр-ез-Зор є бойовик, який підозрюється СБУ у причетності до збиття 14.06.2014 року поблизу Луганська вантажного літаку ЗС України Іл-76, в наслідок чого загинуло сорок дев’ять українських військовослужбовців. Його особа встановлена – це Лєбєдєв Андрій Миколайович, старший стрілок-зенітник розрахунку ПЗРК», – зазначили в СБУ.

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За інформацією відомства, у лютому 2018 року в Сирії також були поранені найманці – громадяни інших країн, зокрема з Білорусі, Казахстану та Молдови. «Ми передали цю інформацію нашим партнерам, адже найманство їхніх громадян у ПВК «Вагнера» - злочин за законодавством обох країн», - зазначив керівник Апарату Голови.

Крім раніше вже оприлюднених даних про сербських найманців, СБУ встановила участь у ПВК «Вагнер» також одинадцяти громадян Республіки Білорусь, з яких 6 приймали участь у так званому «пригожинському наступі», чотирьох представників Республіки Молдова, двох громадян Республіки Казахстан, по одному – з Вірменії та Узбекистану.

СБУ нагадала, що раніше неодноразово наводила конкретні факти, що серед найманців «Вагнера» багато осіб з кримінальним минулим, зокрема за скоєння тяжких злочинів. «Це системний підхід до комплектування ПВК, адже виконання «специфічних завдань» вимагає від найманців «кримінальної моралі», - наголосив Ігор Гуськов. Серед останніх виявлених осіб є шокуючий приклад козачого дружинника з Армавіру Євгенія Акімочкіна, який виявився ґвалтівником. Незважаючи на кримінальне провадження, він у складі ПВК «Вагнер» відбуває до Сирії.

У СБУ наголосили, що завдяки оприлюдненим матеріалам, світовій спільноті стає зрозумілим, що спецслужби РФ продовжують тайне та незаконне навіть за російським законодавством використання так званої ПВК «Вагнера» для досягнення геополітичних цілей Кремля у різних країнах світу. «За рахунок залучення іноземних громадян, російські спецслужби намагаються створити підготовлений резерв для розв’язування гібридної війни в інших країнах», - підкреслив начальник Апарату голови СБУ.

«Російська влада свідомо і цинічно приховує, насамперед від власного громадського суспільства, масову загибель російських найманців в Україні і Сирії, вдаючись до відвертої брехні офіційних осіб та залякуючи родичів загиблих», – йдеться в повідомленні прес-центру.

Під час брифінгу було оприлюднено тільки частину наявної інформації. У спецслужбі пообіцяли й надалі продовжувати інформування громадськості про російських військових, співробітників спецслужб РФ, найманців, причетних до злочинів проти народів України та інших країн.