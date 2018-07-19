Трофейне відео показує участь російських бойовиків "ПВК Вагнера" у боях за Дебальцеве

04:35, 19 липня 2018
Війна
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Бойовики ПВК "Вагнера" брали участь у боях за Дебальцеве / bellingcat.com

Про це з посиланням на розслідування DFRLab, пише bellingcat.

На ньому видно, як бойовики "Приватної військової компанії Вагнера" їдуть у напрямку Дебальцевого, щоб взяти участь у боях.

Відео було взято з флеш-диска, захопленого українськими військовими в якості трофея. Первинний власник запису невідомий.

Відео: Integral

Відеозапис складається з десяти коротких кліпів, знятих в різний час взимку 2014-2015 років.

На першому нічному записі видно, як по вулиці йде важка техніка, причому найманці "Вагнера" переконують, що це "наші". Завдяки порівнянні знаку пішохідного переходу і дерева, ледь видимих на Яндекс.Панорамах і на відео з реєстратора, вдалося визначити, що відео було знято на заході Луганська.

Вдалося визначити, що відео було знято на заході Луганська / bellingcat.com

Далі на нічному відео найманці "Вагнера" проїжджають повз модифікований бронеавтомобіль "Постріл", який використовується виключно російськими прикордонниками. Машина має бортовий номер 211.

Бронеавтомобіль «Постріл» використовується виключно російськими прикордонниками / bellingcat.com

Популярний користувач Твіттера Loogunda зауважує, що ця машина була неодноразово сфотографована в Україні під час боїв за Дебальцеве. Той же "Постріл" з номером 211 видно знову на іншому уривку.

bellingcat.com

Loogunda встановив, що ці кадри зняті на шосе на північ від Краснодона і на захід від Суходільська і російсько-українського кордону.

За допомогою геолокаціі вдалося зафіксувати проїзд колони через Краснодон: чітко видно стелу з назвою міста.

Чітко видно стелу з назвою міста Краснодон / bellingcat.com

Ближче до кінця відео найманці «Вагнера» прибувають на місце, де знаходиться велика кількість важкої техніки, в тому числі великовагові вантажівки «КамАЗ» і тягачі «МТ-ЛБ» із встановленими на них зенітними знаряддями.

bellingcat.com

В останніх кадрах відео найманці «Вагнера» відображені в бою, де їх підтримують «Постріли» з колони під номерами 221, 223 і 232, причому номер останнього замазаний.

Найманці «Вагнера» відображені в бою / bellingcat.com

Згідно користувачу Твіттера @nvr_cry_wolf, кадри бою зняті в полі на північ від Дебальцевого. Euromaidan Press підтвердили геолокацію, порівнявши розташування лінії електропередачі і форму лісистої області.

Кадри бою зняті в поле на північ від Дебальцевого / bellingcat.com

До появи бойовиків "ПВК Вагнера" в Сирії, яке привернуло значну міжнародну увагу, ця група активно брала участь у війні на сході України. Найманцями "Вагнера" в Луганській області керував "Андрій Іванович". Це псевдонім російського офіцера ГРУ Олега Іваннікова, який раніше в 2006-2008 рр. служив міністром оборони самопроголошеної республіки Південна Осетія. Іванніков віддавав накази як найманцям "Вагнера", що діяли в цьому районі, так і Ігорю Плотницькому.

У червні Служба безпеки України опублікувала телефонні переговори засновника "Вагнера" Дмитра Уткіна з Олегом Іванніковим (який виступав під псевдонімом "Андрій Іванович"), офіцером ГРУ, який командував формуваннями в Луганській області. У перехоплених переговорів Іванніков і Уткін координують дії в лютому 2015 р., у розпал боїв за Дебальцеве. СБУ також опублікувала переговори між засновником "Вагнера" Уткіним і Ігорем Плотницьким, який на момент переговорів (січень 2015 р.) перебував на посаді "міністра оборони" та "глави ЛНР".

Відео: Служба безпеки України

Ця розмову, за даними СБУ, "документує роль російських військових у бойових діях у Луганській області в період 2014-2015 років".

Служба безпеки також заявила, що з червня 2014 року силами АТО було знищено як мінімум тридцять шість громадян РФ з числа ППК "Вагнера".

Як повідомляв УНІАН раніше, у центрі окупованого Луганська і в Сирії під виглядом пам'ятників російським добровольцям стоять однакові статуї найманцям угруповання "Вагнера".

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Теги: #Росія#Луганська область#війна на Донбасі#ПВК Вагнера