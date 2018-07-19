Трофейне відео показує участь російських бойовиків "ПВК Вагнера" у боях за Дебальцеве

Відеозапис складається з десяти коротких кліпів, знятих у різний час взимку 2014-2015 років.

Нове відео, яке нещодавно з'явилося в Мережі, демонструє участь російських бойовиків ПВК "Вагнера" у боях за Дебальцеве.

Про це з посиланням на розслідування DFRLab, пише bellingcat.

На ньому видно, як бойовики "Приватної військової компанії Вагнера" їдуть у напрямку Дебальцевого, щоб взяти участь у боях.

Відео було взято з флеш-диска, захопленого українськими військовими в якості трофея. Первинний власник запису невідомий.

Відео: Integral

Відеозапис складається з десяти коротких кліпів, знятих в різний час взимку 2014-2015 років.

На першому нічному записі видно, як по вулиці йде важка техніка, причому найманці "Вагнера" переконують, що це "наші". Завдяки порівнянні знаку пішохідного переходу і дерева, ледь видимих на Яндекс.Панорамах і на відео з реєстратора, вдалося визначити, що відео було знято на заході Луганська.

Далі на нічному відео найманці "Вагнера" проїжджають повз модифікований бронеавтомобіль "Постріл", який використовується виключно російськими прикордонниками. Машина має бортовий номер 211.

Популярний користувач Твіттера Loogunda зауважує, що ця машина була неодноразово сфотографована в Україні під час боїв за Дебальцеве. Той же "Постріл" з номером 211 видно знову на іншому уривку.

Loogunda встановив, що ці кадри зняті на шосе на північ від Краснодона і на захід від Суходільська і російсько-українського кордону.

Dec2014 PMC Wagner's video: At 02:28-03:18 in the video the column is moving from #Molodohvardiysk to #Sorokyne - its route is https://t.co/kGqrfb8TSk (video shows the overhead wires of the trolleybus route #1 betw/ Molodohvardiysk & Sorokyne https://t.co/DWo36cGMzP) pic.twitter.com/pqv1iETzid — Outdated Loogunda (@oldloogund) June 18, 2018

За допомогою геолокаціі вдалося зафіксувати проїзд колони через Краснодон: чітко видно стелу з назвою міста.

Ближче до кінця відео найманці «Вагнера» прибувають на місце, де знаходиться велика кількість важкої техніки, в тому числі великовагові вантажівки «КамАЗ» і тягачі «МТ-ЛБ» із встановленими на них зенітними знаряддями.

В останніх кадрах відео найманці «Вагнера» відображені в бою, де їх підтримують «Постріли» з колони під номерами 221, 223 і 232, причому номер останнього замазаний.

Згідно користувачу Твіттера @nvr_cry_wolf, кадри бою зняті в полі на північ від Дебальцевого. Euromaidan Press підтвердили геолокацію, порівнявши розташування лінії електропередачі і форму лісистої області.

До появи бойовиків "ПВК Вагнера" в Сирії, яке привернуло значну міжнародну увагу, ця група активно брала участь у війні на сході України. Найманцями "Вагнера" в Луганській області керував "Андрій Іванович". Це псевдонім російського офіцера ГРУ Олега Іваннікова, який раніше в 2006-2008 рр. служив міністром оборони самопроголошеної республіки Південна Осетія. Іванніков віддавав накази як найманцям "Вагнера", що діяли в цьому районі, так і Ігорю Плотницькому.

У червні Служба безпеки України опублікувала телефонні переговори засновника "Вагнера" Дмитра Уткіна з Олегом Іванніковим (який виступав під псевдонімом "Андрій Іванович"), офіцером ГРУ, який командував формуваннями в Луганській області. У перехоплених переговорів Іванніков і Уткін координують дії в лютому 2015 р., у розпал боїв за Дебальцеве. СБУ також опублікувала переговори між засновником "Вагнера" Уткіним і Ігорем Плотницьким, який на момент переговорів (січень 2015 р.) перебував на посаді "міністра оборони" та "глави ЛНР".

Відео: Служба безпеки України

Ця розмову, за даними СБУ, "документує роль російських військових у бойових діях у Луганській області в період 2014-2015 років".

Служба безпеки також заявила, що з червня 2014 року силами АТО було знищено як мінімум тридцять шість громадян РФ з числа ППК "Вагнера".

Як повідомляв УНІАН раніше, у центрі окупованого Луганська і в Сирії під виглядом пам'ятників російським добровольцям стоять однакові статуї найманцям угруповання "Вагнера".