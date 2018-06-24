П'яний бойовик змусив патруль СММ ОБСЄ їхати по замінованій дорозі

Патруль СММ зміг благополучно повернутися на свою базу в окупованому Донецьку.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що сп'янілий бойовик змусив патруль СММ проїхати замінованою дорогою в Петрівському у Донецькій області.

Про це йдеться в оперативному звіті місії.

"22 червня близько 11:20 патруль СММ у складі шести співробітників місії на двох броньованих автомобілях прямував на схід через Петрівське (непідконтрольне урядові, 41 км на південь від Донецька) дорогою, якою спостерігачі востаннє користувалася 20 лютого 2018 року. Приблизно за 10 метрів на схід від перехрестя в селі перший автомобіль проїхав через свіжовикопаний, проте добре прихований рів, розташований поперек дороги і заповнений щебнем. Тоді на північному кінці рову, орієнтовно за 1 метр від дороги спостерігачі помітили в невеликому заглибленні підозрілий предмет, який був наполовину засипаний щебнем", - зазначається у звіті.

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"Перший автомобіль патруля СММ одразу ж зупинився на відстані близько 5 метрів на схід від предмета, а другий — приблизно за 10 метрів на захід від нього на перехресті. За оцінкою спостерігачів, це була протитанкова міна ТМ-62 з проводом дистанційного управління, протягнутим до міни із чагарника на північному боці дороги, а від міни — ще далі на південь через дорогу до свіжовикопаного рову, що складався з кількох невеликих округлих заглиблень, заповнених щебнем. Предмет знаходився за 300 метрів на східно-південний схід від місця розташування камери СММ у Петрівському та за 500 метрів на схід від східного краю ділянки розведення", - заявляють спостерігачі.

"У той час як спостерігачі обмірковували можливість того, що перший автомобіль від’їде від міни на схід, а другий розвернеться і поїде в північному напрямку, що дозволило б безпечно покинути цей район, зі східного напрямку до першого автомобіля СММ підійшов озброєний автоматом (АК-74) член збройних формувань з ознаками сп’яніння. Він наказав спостерігачам негайно залишити цей район, додавши, що далі на схід їх не пропустять", - наголошується у звіті.

"Незважаючи на те, що команда СММ вказала йому на наявність міни, він не дозволив першому автомобілю поїхати в східному напрямку, таким чином не лишивши членам патруля місії іншого вибору, окрім як їхати назад у західному напрямку, знову переїжджаючи заповнений щебнем свіжовикопаний рів біля виявленої міни. Після цього перший автомобіль СММ проїхав південною стороною дороги у бік перехрестя якомога далі від міни, яку було видно", - додали спостерігачі.

"На перехресті, покидаючи цей район, члени патруля місії бачили інші заповнені щебнем рови, розташовані поперек дороги за 5 метрів на захід і за 5 метрів на південь від перехрестя відповідно, а також провід дистанційного управління, протягнутий із заповненого щебнем рову на західному боці перехрестя. Патруль СММ благополучно повернувся на базу в Донецьку і повідомив про інцидент збройним формуванням", - підсумували спостерігачі ОБСЄ.