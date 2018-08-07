На узбережжі Азовського моря перевірили боєздатність підрозділів військової авіації (відео)

Дана перевірка підтвердила боєздатність чергових сил, передові авіаційні навідники вміло навели вертольоти армійської авіації на певні цілі.

В зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) перевірили готовність підрозділів армійської авіації.

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Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу ООС на сторінці в соцмережі. "За наказом командувача об'єднаними силами генерал-лейтенанта Сергія Наєва була перевірена готовність підрозділів армійської авіації. 6 серпня льотним екіпажам і передовим авіаційним наводчикам були визначені завдання у встановленні тимчасових показників на максимальних швидкостях вийти в зазначений район, на узбережжі Азовського моря та здійснити ураження цілей на суші і на морі", - повідомляє прес-центр ООС.

Дана перевірка підтвердила боєздатність чергових сил, передові авіаційні навідники вміло навели вертольоти армійської авіації на певні цілі, в результаті чого об'єкти були вражені, наголошується в повідомленні.