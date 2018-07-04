ЗСУ провели танкові навчання на березі Азовського моря (відео)

У місці відведення важкого озброєння та техніки екіпажі танків Т-64Б та БМП-1 виконували завдання зі стрільби по умовному ворогу й тактики ведення бою.

У Об’єднаних силах продовжується робота з удосконалення боєздатності танкових та механізованих підрозділів, що входять до складу резервів військових частин.

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Під керівництвом Командувача Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва у районі проведення операції Об’єднаних сил 3 липня пройшли чергові навчання з бойовою стрільбою танків та броньованих машин піхоти.

У місці відведення важкого озброєння та техніки екіпажі танків Т-64Б та БМП-1 виконували завдання зі стрільби по умовному ворогу й тактики ведення бою.

За легендою навчання, противник намагався здійснити висадку десанту на ділянку узбережжя Азовського моря. Танкова рота та механізований взвод бригади були підняті по тривозі і вмілими діями знищили умовного ворога.