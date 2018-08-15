Литва у 2019 році виділить близько 1 мільйона євро на підтримку Донбасу

18:57, 15 серпня 2018
Війна
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Сторони також обговорили перелік об'єктів, які потребують фінансування / фото benatov.biz

Про це у Facebook повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Олександр Куць.

"Наступного року уряд Литви планує виділити з бюджету близько мільйона євро на підтримку України. Принципове рішення щодо цього вже ухвалене", - написав Куць, посилаючись на посла Литовської Республіки в України Марюса Януконіса, з яким провів зустріч.

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За словами посла, кошти Литва хоче спрямувати на підтримку населених пунктів, які постраждали від російської збройної агресії.

Сторони також обговорили перелік об'єктів, які потребують фінансування: школи, водогони, контрольно-пропускні пункти. "Остаточне рішення, куди спрямувати фінансову підтримку, ухвалить литовський уряд", - зауважив Куць.

Раніше повідомлялося, що США виділять Україні $125 мільйонів на відбудову Донбасу.

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Теги: #Донбас#Литва