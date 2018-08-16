На Донбасі важко поранили 20-річну дівчину-морпіха
09:56, 16 серпня 2018Війна
770 0
Зараз життю дівчини нічого не загрожує - операція пройшла успішно.
Дівчині провели операцію / Facebook Микола Ставицький
Бойовики на Донбасі важко поранили 20-річну дівчину-морпіха.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook боєць десантно-штурмової роти Морської піхоти Микола Ставицький.
Читайте такожСпостерігачі ОБСЄ зафіксували велике скупчення важкої зброї бойовиків на Донбасі
"Олена... отримала на фронті під час ворожого обстрілу уламки "мишебратттів", захищаючи мирне українське небо", - повідомив він.
Зараз життю дівчини нічого не загрожує - операція пройшла успішно.
Як повідомляв УНІАН, вночі бойовики вперше за кілька місяців вдарили по ВСУ з "Градів".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter