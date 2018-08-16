Зараз життю дівчини нічого не загрожує - операція пройшла успішно.

Бойовики на Донбасі важко поранили 20-річну дівчину-морпіха.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook боєць десантно-штурмової роти Морської піхоти Микола Ставицький.

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"Олена... отримала на фронті під час ворожого обстрілу уламки "мишебратттів", захищаючи мирне українське небо", - повідомив він.

Зараз життю дівчини нічого не загрожує - операція пройшла успішно.

Як повідомляв УНІАН, вночі бойовики вперше за кілька місяців вдарили по ВСУ з "Градів".