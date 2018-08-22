Офіцер ЗСУ показав нещодавно ліквідованих бойовиків: один з них - москвич (фото)

У мережі з'явилися нові фотографії нещодавно ліквідованих на Донбасі бойовиків.

В мережі опублікували імена і фотографії ліквідованих бойовиків «ЛДНР», один з яких – москвич.

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Як повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан Штірліц на своїй сторінці в Facebook, 19 серпня в районі Мар'їнки був убитий Олексій Притула по кличці «Весна» з Макіївки, а 20 серпня ліквідовано бойовика з Москви Віталія Курносова на прізвисько "Слай".

«"Громадянська" війна? Ага...», – іронізує офіцер ЗСУ.

Як повідомляв УНІАН, раніше Анатолій Штефан Штірліц повідомив, що люди в ОРДЛО розчаровані реаліями «руського миру» і зараз дуже мало людей прагнуть поповнювати лави бойовиків.

«Я моніторю соціальні мережі і паблики "Л/ДНР". Зараз люди розчаровані і розуміють, що вони наробили своїм референдумом, війною і тим, що пустили до себе "русскій мір", – зазначив офіцер.