В окупованому Донецьку розклеїли привітання з Днем незалежності України

Окрім Донецька, проукраїнська символіка з'явилася в інших непідконтрольних Україні містах.

У непідконтрольному Україні Донецьку розклеїли жовто-блакитні листівки з привітаннями до Дня Незалежності України.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Місцеві жителі надіслали фотографії, які підтверджують появу постерів у різних районах непідконтрольного Україні міста.

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Зокрема, листівки з'явилися біля будівлі Калінінського районного виконкому, на бульварі Шевченка, біля торгового центру «Амстор» та в інших частинах міста.

Окрім Донецька, проукраїнська символіка з'явилася в інших непідконтрольних Україні містах. Зокрема, на в’їзді до Шахтарська та Єнакієва, а також біля шахти «Свято-Андріївська» неподалік населеного пункту Жданівка вивісили українські прапори.

Раніше УНІАН повідомляв, що в четвер, 23 серпня, у прифронтовій Авдіївці Донецької області напередодні 27-ї річниці Незалежності України в небо підняли найбільший державний прапор.