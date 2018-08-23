З Авдіївки в бік окупованого Донецька запустили найбільший прапор України (фото, відео)

У прифронтовій Авдіївці в небо запустили найбільший прапор України.

У четвер, 23 серпня, у прифронтовій Авдіївці Донецької області напередодні 27-ї річниці Незалежності України в небо підняли найбільший державний прапор.

"У День державного прапора України в районі проведення ОНС в небо над Авдіївкою піднявся найбільший в Україні державний прапор. Його площа становить 120 квадратних метрів", - повідомили в прес-центрі Операції об'єднаних сил.

В акції взяли участь як місцеві жителі, так і українські військові. Ініціаторами акції виступили мешканці тимчасового окупованих територій Донецької області, які зібрали частину коштів на пошиття прапора та іншу атрибутику.

Наголошується, що запуск 120-метрового прапора України побив національний рекорд з виготовлення найбільшого прапора в Україні.