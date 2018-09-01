КПВВ на лінії розмежування перейшли на осінній графік роботи

Пропуск осіб та транспортних засобів здійснюється з 7.00 до 18.30.

Відсьогодні всі контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення Операції Об'єднаних сил розпочали роботу за осіннім графіком роботи.

Як повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України, пропуск осіб та транспортних засобів здійснюється з 7.00 до 18.30.

Зміна часового режиму в першу чергу пов’язана з безпековою складовою, додали у прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, на КПВВ в межах Донецької області рух громадян відбувається тільки в напрямку тимчасово окупованої території, у зворотному напрямку руху осіб та транспортних засобів немає.

Зі слів громадян, що прямували через лінію розмежування до тимчасово окупованої території України та повернулись на КПВВ, прикордонникам зі складу Об’єднаних сил стало відомо, що російсько-окупаційні війська здійснюють вибірковий пропуск лише в напрямку ТОТУ та повністю відмовляють у виїзді на територію, підконтрольну українській владі.

Нагадаємо, з 1 червня КПВВ працювали за літнім графіком роботи: з 6.00 до 20.00.