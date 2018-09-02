Бойовики зганяють на похорон Захарченка «масовку» з бюджетників та студентів (фото)

Вбитого вибухом ватажка бойовиків ховають у закритій труні.

В окупованому бойовиками Донецьку співробітникам підприємств та студентів місцевих вузів «пропонують» з'явитися на похорон Олександра Захарченка, а з сусідніх окупованих населених пунктів організовано підвезення жителів на автобусах.

Про це повідомляють «Новини Донбасу». Так, у Telegram-каналі «Приходько РІК» опубліковано розклад безкоштовних автобусів з Горлівки.

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Похорон Захарченка проходить в приміщенні «Донбас опери». Бойовики запровадили посилені заходи безпеки в Донецьку. На деяких вулицях перекрили рух.

Ватажка бойовиків ховають в закритій труні.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня ватажок бойовиків ОРДО Олександр Захарченко був убитий в результаті вибуху в центрі Донецька. Згодом у "ДНР" заявили, що в результаті вибуху загинули дві людини, дев'ять - постраждали.

На екстреному засіданні "уряду" бойовиків ОРДО оголосили, що тимчасово виконуючим обов'язки ватажка бойовиків ОРДО стане так званий "перший віце-прем'єр Дмитро Трапезніков.