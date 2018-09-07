Журналістам показали фото "організатора" вбивства ватажка "ДНР" Захарченка
10:29, 07 вересня 2018Війна
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Терорист Пінчук показав журналістам фото організатора вбивства Захарченка, але не назвав його прізвища.
Олександр Захарченко / REUTERS
Так званий екс-міністр держбезпеки "ДНР" Андрій Пінчук стверджує, що йому відомо ім'я вбивці ватажка терористів Олександра Захарченка.
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"Я точно знаю, хто це зробив. Я уявляю, хто це організував, хто був технічним виконавцем і яким способом це було зроблено. Прізвища всіх виконавців я, звісно, не знаю", - розповів сказав він "МК".
При цьому Пінчук відмовився називати ім'я, проте показав фото - на ньому був зображений підтягнутий літній чоловік у військовій формі.
Як повідомляв УНІАН, внаслідок вибуху в кафе "Сепар" в центрі Донецька 31 серпня ватажок "ДНР" Олександр Захарченко убитий, а Тимофєєв отримав поранення. Крім того, ліквідовано охоронця Захарченка.
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