На Луганщині чоловік загинув, підірвавшись на розтяжці

Під час огляду на тілі було виявлено міно-вибухові травми, від яких, ймовірно, й загинув чоловік.

55-річний мешканець смт. Станиця Луганська підірвався на невідомому вибуховому пристрої, ймовірно розтяжці.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Луганської області

Зазначається, що «сьогодні, о 12.05 до Станично-Луганського відділу поліції надійшло повідомлення 58-річної місцевої мешканки про те, що її 55-річний чоловік, ще в 7-й годині ранку пішов на прогулянку і доосі не повернувся.

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На пошуки чоловіка було орієнтовано особовий склад Станично-Луганського відділу поліції, придані сили. Вже за кілька годин поліцейські неподалік від залізничної станції Кіндрашівська-Нова, в чагарниках виявили тіло чоловіка».

У повідомленні сказано, що, зважаючи на небезпечну ділянку місцевості, яка розташована за кількасот метрів від позицій бойовиків та на якій можуть знаходитись міни та нерозірвані боєприпаси, на місце події будо викликано фахівців вибухотехнічної служби ГУНП.

«Після обстеження території поліцейським вдалось евакуювати тіло чоловіка. Під час огляду на тілі було виявлено міно-вибухові травми, від яких ймовірно й загинув чоловік»- зазначають в поліції.

В повідомленні сказано, що даний факт внесений до ЄРДР та кваліфікований за ст. 258 КК України «Терористичний акт». Проводяться подальші слідчі дії.