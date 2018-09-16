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На Донбасі бойовики відкривали прицільний вогонь з гранатометів, втрат немає

20:19, 16 вересня 2018
Війна
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Ілюстрація REUTERS

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Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил в Facebook.

Зазначається, що вдень противник відкривав прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Новотошківське, Золоте, Новотроїцьке, Чермалик, Павлопіль та Лебединське.

«У разі загрози життю військовослужбовців командири приймали рішення на здійснення вогневого впливу на противника, змушуючи його припинити обстріл», - йдеться у повідомленні.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає, додали в штабі.

Як повідомляв УНІАН, за добу 15 вересня окупанти 28 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

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Теги: #війна на Донбасі#ситуація на Донбасі