Бойовики здійснили потужні вогневі нальоти на Донбасі й зазнали втрат

Протягом доби на Донбасі двох окупантів знищено, чотирьох поранено.

Упродовж минулої доби, 20 вересня, російські окупанти 22 рази відкривали вогонь по позиціях українських військ у районі проведення ООС. Тричі – із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Противник вів прицільний вогонь із мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, йдеться у повідомленні прес-центру Операції об'єднаних сил.

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Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій ОС у районах населених пунктів Кримське, Мар'їнка, Новотроїцьке, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

"Також вчора зранку, о шостій годині, російсько-окупаційні війська, нехтуючи загальнолюдськими нормами моралі та Мінськими домовленостями, здійснили обстріл із застосуванням артилерії калібру 122 мм населеного пункту Широкине, що на Приазов'ї. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил та місцевого населення, а також руйнувань немає", - розповіли у штабі ООС.

За даними розвідки, протягом доби двох окупантів знищено, чотирьох поранено.

Від початку доби ворог із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу Кримського на Луганському та Водяного на Маріупольському напрямках. Втрат серед наших захисників немає.

Як повідомляв штаб ООС 20 вересня, в ході бойового зіткнення один військовослужбовець Об'єднаних сил був поранений.