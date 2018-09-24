этот материал доступен на русском

До Донецька після ліквідації Захарченка приїжджали люди Ахметова - ЗМІ

15:34, 24 вересня 2018
Війна
1104 0
ЗМІ прокоментували інформацію про візит Ахметова в Донецьк / фото rnbo.gov.ua

Читайте такожСоратників Захарченка, які втекли з "ДНР", не пустили до Путіна

"Його люди (Ахметова – Ред.) насправді були в Донецьку, але недовго", - йдеться в статті "Новой газеты".

Водночас, журналісти спростували інформацію багатьох ЗМІ, що в Донецьк після ліквідації терориста Захарченка приїжджав сам Ахметов.

Видання нагадало, що на короткий час в. о. ватажка бойовиків став Дмитро Трапезніков, який з 2001 року працював в різних структурах Ахметова.

Раніше повідомлялося, що Трапезніков працював у ФК "Шахтар" у 2001-2005 роках, керував фан-рухом клубу. Був звільнений з клубу за махінації. Брав участь в окупації Донецької області від самого початку. У "ДНР" відповідав за внутрішню і соціальну політику.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Ліквідація ватажка "ДНР" Захарченка в Донецьку
Теги: #ДНР#Донецьк#Ахметов